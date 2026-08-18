سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الشلنات الأوغندية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الشلنات الأوغندية حاليًا 73.7674 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.325% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.458% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الشلنات الأوغندية بين أعلى مستوى 74.4723 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 73.632 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.