سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى بدولارات سورينام

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى بدولارات سورينام حاليًا 0.748574 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.620% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.245% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى بدولارات سورينام بين أعلى مستوى 0.759276 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.748056 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.