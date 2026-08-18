سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 29.095 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.511% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.505% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 29.4785 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 29.0662 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.