История обменного курса египетский фунт–руандийские франки

Обменный курс египетских фунта/руандийские франки сейчас составляет 27,671, отражая изменение в размере 0.005% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.561% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/руандийские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 28,016, и минимумом, равным 27,656, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.815%.