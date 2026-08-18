سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.0739727 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.095% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.0746658 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0738669 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.886%.