История обменного курса египетский фунт–польские злотые

Обменный курс египетских фунта/польские злотые сейчас составляет 0,082, отражая изменение в размере -0.138% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.529% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/польские злотые колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,083, и минимумом, равным 0,081, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.941%.