جنيه مصري إلى كونا كرواتية

تحويل EGP إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٢٧٫٧٢ hrk

1.00000 EGP = 0.22772 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065688.49751.439041.663050.964518.2045
1GBP1.1535411.2292102.0841.659971.918381.1125920.9994
1USD0.938450.813537183.04951.350451.560670.905117.0838
1INR0.01129970.009795810.01204110.01626080.01879210.01089830.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Croatian Kuna
1 EGP0.22772 HRK
5 EGP1.13858 HRK
10 EGP2.27717 HRK
20 EGP4.55434 HRK
50 EGP11.38585 HRK
100 EGP22.77170 HRK
250 EGP56.92925 HRK
500 EGP113.85850 HRK
1000 EGP227.71700 HRK
2000 EGP455.43400 HRK
5000 EGP1138.58500 HRK
10000 EGP2277.17000 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / جنيه مصري
1 HRK4.39141 EGP
5 HRK21.95705 EGP
10 HRK43.91410 EGP
20 HRK87.82820 EGP
50 HRK219.57050 EGP
100 HRK439.14100 EGP
250 HRK1097.85250 EGP
500 HRK2195.70500 EGP
1000 HRK4391.41000 EGP
2000 HRK8782.82000 EGP
5000 HRK21957.05000 EGP
10000 HRK43914.10000 EGP