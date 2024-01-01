Mısır lirasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile EGP → HRK çevirin

1.000 egp
227,20 hrk

1.00000 EGP = 0.22720 HRK

02:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853891.0726589.07981.453391.655320.94998518.3416
1 GBP1.1711111.25625104.3271.702161.938661.1125421.481
1 USD0.932250.79602183.04651.354951.543210.8856517.0993
1 INR0.01122590.009585230.012041410.01631560.01858250.01066450.2059

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Mısır lirasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Hırvat Kunası
1 EGP0.22720 HRK
5 EGP1.13598 HRK
10 EGP2.27196 HRK
20 EGP4.54392 HRK
50 EGP11.35980 HRK
100 EGP22.71960 HRK
250 EGP56.79900 HRK
500 EGP113.59800 HRK
1000 EGP227.19600 HRK
2000 EGP454.39200 HRK
5000 EGP1135.98000 HRK
10000 EGP2271.96000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Mısır Lirası
1 HRK4.40149 EGP
5 HRK22.00745 EGP
10 HRK44.01490 EGP
20 HRK88.02980 EGP
50 HRK220.07450 EGP
100 HRK440.14900 EGP
250 HRK1100.37250 EGP
500 HRK2200.74500 EGP
1000 HRK4401.49000 EGP
2000 HRK8802.98000 EGP
5000 HRK22007.45000 EGP
10000 HRK44014.90000 EGP