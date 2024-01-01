Египетские фунты в хорватские куны

Сконвертируйте EGP в HRK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = kn0,1424 HRK

Среднерыночный курс в 21:58
Отслеживайте обменный курс
1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
Проверьте обменный курс евро

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к HRK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HRK
1 EGP в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14460,1456
Низкий0,14240,1422
В среднем0,14390,1443
Изменение-1.45%-0.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к HRK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к HRK составил 0,1446, а минимальный — 0,1424. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1439. Изменение курса EGP к HRK в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к HRK составил 0,1456, а минимальный — 0,1422. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1443. Изменение курса EGP к HRK в процентном соотношении составило -0.08.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к HRK

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Хорватская куна
1 EGP0,14242 HRK
5 EGP0,71210 HRK
10 EGP1,42420 HRK
20 EGP2,84840 HRK
50 EGP7,12100 HRK
100 EGP14,24200 HRK
250 EGP35,60500 HRK
500 EGP71,21000 HRK
1000 EGP142,42000 HRK
2000 EGP284,84000 HRK
5000 EGP712,10000 HRK
10000 EGP1 424,20000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Египетский фунт
1 HRK7,02149 EGP
5 HRK35,10745 EGP
10 HRK70,21490 EGP
20 HRK140,42980 EGP
50 HRK351,07450 EGP
100 HRK702,14900 EGP
250 HRK1 755,37250 EGP
500 HRK3 510,74500 EGP
1000 HRK7 021,49000 EGP
2000 HRK14 042,98000 EGP
5000 HRK35 107,45000 EGP
10000 HRK70 214,90000 EGP