سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 3.17958 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.335% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.012% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 3.21196 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 3.1773 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.873%.