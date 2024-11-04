История обменного курса египетский фунт–эфиопские быры

Обменный курс египетских фунта/эфиопские быры сейчас составляет 2,479, отражая изменение в размере -0.069% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость египетских фунтов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.366% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс египетский фунт/эфиопские быры колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 2,490, и минимумом, равным 2,444, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.543%.