История обменного курса эфиопский быр–египетские фунты

Обменный курс эфиопских быра/египетские фунты сейчас составляет 0,403, отражая изменение в размере -0.719% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость эфиопских быров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.364% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс эфиопский быр/египетские фунты колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,409, и минимумом, равным 0,402, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.519%.