سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.127885 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.422% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.731% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.129597 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.127885 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.899%.