سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى جنيه مصري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى جنيه مصري حاليًا 7.77267 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.016% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.817% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى جنيه مصري بين أعلى مستوى 7.79566 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 7.70007 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.907%.