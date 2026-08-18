سجل أسعار الصرف من جنيه مصري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل

يبلغ سعر صرف جنيه مصري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل حاليًا 0.0334687 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.268% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة جنيه مصري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.281% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف جنيه مصري إلى إلى علامات البوسنة والهرسك القابلة للتحويل بين أعلى مستوى 0.033908 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0334687 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.899%.