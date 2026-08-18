سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى Zmw حاليًا 0.14204 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.214% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.776% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 0.142445 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.140946 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.556%.