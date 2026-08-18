سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الراند الجنوب أفريقي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الراند الجنوب أفريقي حاليًا 0.12241 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.721% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.172% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الراند الجنوب أفريقي بين أعلى مستوى 0.122488 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.120986 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.387%.