سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدولار الأمريكي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الأمريكي حاليًا 0.00753216 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.011% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.066% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الأمريكي بين أعلى مستوى 0.00753784 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00751863 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.180%.