سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية حاليًا 0.335483 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.192% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.068% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الهريفنيا الأوكرانية بين أعلى مستوى 0.33578 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.334196 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.270%.