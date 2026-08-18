سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الليرة التركية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليرة التركية حاليًا 0.36061 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.062% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.353% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليرة التركية بين أعلى مستوى 0.361286 في 16-08-2026 وأدنى مستوى 0.358957 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.186%.