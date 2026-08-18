سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.005571 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.198% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.110% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.00559189 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.00555679 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.196%.