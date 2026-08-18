سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدولار السنغافوري

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار السنغافوري حاليًا 0.00961763 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.058% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.237% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار السنغافوري بين أعلى مستوى 0.00964629 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.00960679 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.128%.