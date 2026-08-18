سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.0273972 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.200% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.0274781 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.0273972 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.124%.