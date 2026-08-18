سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 2.08887 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.118% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.174% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 2.09269 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.08738 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.127%.