سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الريال العماني

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الريال العماني حاليًا 0.00289786 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.077% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الريال العماني بين أعلى مستوى 0.00290188 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00289522 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.101%.