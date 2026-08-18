سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية حاليًا 0.122259 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.455% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.225% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدوﻻرات الناميبية بين أعلى مستوى 0.122489 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.120969 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.389%.