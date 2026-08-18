سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.48082 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.123% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.205% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.482981 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.479322 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.573%.