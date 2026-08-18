سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 0.0305218 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.619% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.966% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 0.0308196 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0304666 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.221%.