سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى البيزو المكسيكي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو المكسيكي حاليًا 0.128334 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.190% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.577% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى البيزو المكسيكي بين أعلى مستوى 0.12912 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.127896 في 14-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.227%.