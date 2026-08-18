سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى روفية مالديفية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى روفية مالديفية حاليًا 0.115366 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.119% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.046% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى روفية مالديفية بين أعلى مستوى 0.115579 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.114502 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.750%.