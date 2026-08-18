سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 0.301607 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.023% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.006% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 0.301913 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.300937 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.223%.