سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى بدولارات جزر كايمان

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات جزر كايمان حاليًا 0.00616324 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.223% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.194% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى بدولارات جزر كايمان بين أعلى مستوى 0.00618103 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.00616324 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 18-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.118%.