سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 0.0507602 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.022% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.033% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 0.050816 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 0.0506915 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.106%.