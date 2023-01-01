دينار جزائري إلى فرنك سويسري
تحويل DZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دينار جزائري إلى فرنك سويسري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الفرنك السويسري / Algerian Dinar
|1 CHF
|151.36700 DZD
|5 CHF
|756.83500 DZD
|10 CHF
|1513.67000 DZD
|20 CHF
|3027.34000 DZD
|50 CHF
|7568.35000 DZD
|100 CHF
|15136.70000 DZD
|250 CHF
|37841.75000 DZD
|500 CHF
|75683.50000 DZD
|1000 CHF
|151367.00000 DZD
|2000 CHF
|302734.00000 DZD
|5000 CHF
|756835.00000 DZD
|10000 CHF
|1513670.00000 DZD