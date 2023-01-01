دينار جزائري إلى فرنك سويسري

تحويل DZD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٦٫٦١ chf

1.00000 DZD = 0.00661 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 10:2 UTC
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DZD إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.065388.50941.4381.662970.965818.2
1GBP1.1537411.229102.111.658971.918511.1142820.9967
1USD0.93870.81367183.0841.349851.561040.906617.0844
1INR0.01129820.009793340.01203610.01624680.01878870.01091180.205628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / الفرنك السويسري
1 DZD0.00661 CHF
5 DZD0.03303 CHF
10 DZD0.06606 CHF
20 DZD0.13213 CHF
50 DZD0.33032 CHF
100 DZD0.66065 CHF
250 DZD1.65162 CHF
500 DZD3.30324 CHF
1000 DZD6.60648 CHF
2000 DZD13.21296 CHF
5000 DZD33.03240 CHF
10000 DZD66.06480 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Algerian Dinar
1 CHF151.36700 DZD
5 CHF756.83500 DZD
10 CHF1513.67000 DZD
20 CHF3027.34000 DZD
50 CHF7568.35000 DZD
100 CHF15136.70000 DZD
250 CHF37841.75000 DZD
500 CHF75683.50000 DZD
1000 CHF151367.00000 DZD
2000 CHF302734.00000 DZD
5000 CHF756835.00000 DZD
10000 CHF1513670.00000 DZD