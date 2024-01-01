Алжирские динары в швейцарские франки

Сконвертируйте DZD в CHF по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = SFr.0,006571 CHF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 DZD в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00660,0066
Низкий0,00640,0063
В среднем0,00650,0064
Изменение1.97%2.18%
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Соотношение 1 DZD к CHF

За последние 30 дней максимальный курс DZD к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0064. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0065. Изменение курса DZD к CHF в процентном соотношении составило 1.97.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к CHF составил 0,0066, а минимальный — 0,0063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0064. Изменение курса DZD к CHF в процентном соотношении составило 2.18.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Швейцарский франк
1 DZD0,00657 CHF
5 DZD0,03285 CHF
10 DZD0,06571 CHF
20 DZD0,13141 CHF
50 DZD0,32853 CHF
100 DZD0,65707 CHF
250 DZD1,64267 CHF
500 DZD3,28534 CHF
1000 DZD6,57067 CHF
2000 DZD13,14134 CHF
5000 DZD32,85335 CHF
10000 DZD65,70670 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Алжирский динар
1 CHF152,19100 DZD
5 CHF760,95500 DZD
10 CHF1 521,91000 DZD
20 CHF3 043,82000 DZD
50 CHF7 609,55000 DZD
100 CHF15 219,10000 DZD
250 CHF38 047,75000 DZD
500 CHF76 095,50000 DZD
1000 CHF152 191,00000 DZD
2000 CHF304 382,00000 DZD
5000 CHF760 955,00000 DZD
10000 CHF1 521 910,00000 DZD