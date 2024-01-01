500 швейцарских франков в алжирские динары

Сконвертируйте CHF в DZD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = دج152,4 DZD

Среднерыночный курс в 21:21
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к DZD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

DZD
1 CHF в DZDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий155,1920158,9920
Низкий152,3560152,3560
В среднем153,9569155,5147
Изменение-1.44%-2.01%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к DZD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к DZD составил 155,1920, а минимальный — 152,3560. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 153,9569. Изменение курса CHF к DZD в процентном соотношении составило -1.44.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к DZD составил 158,9920, а минимальный — 152,3560. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 155,5147. Изменение курса CHF к DZD в процентном соотношении составило -2.01.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к DZD

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3951,3911,519152,451,676
1 EUR1,07210,8390,4761,4911,628163,431,797
1 GBP1,2921,2061109,0681,7981,963197,0192,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8060,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Алжирский динар
1 CHF152,36500 DZD
5 CHF761,82500 DZD
10 CHF1 523,65000 DZD
20 CHF3 047,30000 DZD
50 CHF7 618,25000 DZD
100 CHF15 236,50000 DZD
250 CHF38 091,25000 DZD
500 CHF76 182,50000 DZD
1000 CHF152 365,00000 DZD
2000 CHF304 730,00000 DZD
5000 CHF761 825,00000 DZD
10000 CHF1 523 650,00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Швейцарский франк
1 DZD0,00656 CHF
5 DZD0,03282 CHF
10 DZD0,06563 CHF
20 DZD0,13126 CHF
50 DZD0,32816 CHF
100 DZD0,65632 CHF
250 DZD1,64080 CHF
500 DZD3,28160 CHF
1000 DZD6,56320 CHF
2000 DZD13,12640 CHF
5000 DZD32,81600 CHF
10000 DZD65,63200 CHF