История обменного курса алжирский динар–швейцарские франки

Обменный курс алжирских динара/швейцарские франки сейчас составляет 0,007, отражая изменение в размере 0.027% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.628% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/швейцарские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,007, и минимумом, равным 0,006, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.722%.