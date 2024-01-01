История обменного курса швейцарский франк–алжирские динары

Обменный курс швейцарских франка/алжирские динары сейчас составляет 152,370, отражая изменение в размере -0.300% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.508% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/алжирские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 154,290, и минимумом, равным 152,050, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.727%.