20 алжирских динаров в швейцарские франки

Сконвертируйте DZD в CHF по реальному обменному курсу

20 dzd
0.13 chf

1.00000 DZD = 0.00645 CHF

Среднерыночный курс в 02:30
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854991.0780589.50421.452671.657390.93537518.5231
1 GBP1.169611.26085104.6811.6991.938431.0940221.6639
1 USD0.92760.793116183.02421.34751.53740.8676517.182
1 INR0.01117270.009552830.012044710.01623020.01851750.01045060.206952

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирских динаров

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Швейцарский франк
1 DZD0.00645 CHF
5 DZD0.03226 CHF
10 DZD0.06452 CHF
20 DZD0.12904 CHF
50 DZD0.32259 CHF
100 DZD0.64518 CHF
250 DZD1.61295 CHF
500 DZD3.22589 CHF
1000 DZD6.45179 CHF
2000 DZD12.90358 CHF
5000 DZD32.25895 CHF
10000 DZD64.51790 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Алжирский динар
1 CHF154.99600 DZD
5 CHF774.98000 DZD
10 CHF1549.96000 DZD
20 CHF3099.92000 DZD
50 CHF7749.80000 DZD
100 CHF15499.60000 DZD
250 CHF38749.00000 DZD
500 CHF77498.00000 DZD
1000 CHF154996.00000 DZD
2000 CHF309992.00000 DZD
5000 CHF774980.00000 DZD
10000 CHF1549960.00000 DZD