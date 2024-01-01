Cezayir dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile DZD → CHF çevirin

1.000 dzd
6,79 chf

1,000 DZD = 0,006791 CHF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cezayir dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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DZD → RUB

DZD → AUD

DZD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / İsviçre Frangı
1 DZD0,00679 CHF
5 DZD0,03395 CHF
10 DZD0,06791 CHF
20 DZD0,13581 CHF
50 DZD0,33953 CHF
100 DZD0,67906 CHF
250 DZD1,69766 CHF
500 DZD3,39531 CHF
1000 DZD6,79062 CHF
2000 DZD13,58124 CHF
5000 DZD33,95310 CHF
10000 DZD67,90620 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Cezayir Dinarı
1 CHF147,26200 DZD
5 CHF736,31000 DZD
10 CHF1.472,62000 DZD
20 CHF2.945,24000 DZD
50 CHF7.363,10000 DZD
100 CHF14.726,20000 DZD
250 CHF36.815,50000 DZD
500 CHF73.631,00000 DZD
1000 CHF147.262,00000 DZD
2000 CHF294.524,00000 DZD
5000 CHF736.310,00000 DZD
10000 CHF1.472.620,00000 DZD