سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 0.010445 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.039% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.403% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 0.0105061 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0104292 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.174%.