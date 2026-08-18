سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 0.0871172 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.405% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -2.552% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 0.0895619 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0870445 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.884%.