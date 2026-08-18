سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى الليف البلغاري

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليف البلغاري حاليًا 0.0127229 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.069% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.268% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى الليف البلغاري بين أعلى مستوى 0.0127781 في 13-08-2026 وأدنى مستوى 0.0126983 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.160%.