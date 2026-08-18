سجل أسعار الصرف من دينار جزائري إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف دينار جزائري إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 0.921598 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.305% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار جزائري مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.896% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار جزائري إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 0.929934 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.921598 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.228%.