سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الريال القطري
هل تبحث عن أسعار صرف DOP التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة Dominican peso السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة Dominican peso عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف Dominican peso إلى إلى الريال القطري
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 DOP إلى QAR
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0625
|الأدنى
|0.0621
|المتوسط
|0.0624
|التغيير
|-0.71%
يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.0621003 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.519% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.925% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.0626991 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0621003 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.
DOP إلى QAR مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert Dominican peso to ريال قطري
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر QAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert Dominican peso to ريال قطري
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر DOP كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر QAR كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.