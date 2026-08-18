سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الزلوتي البولندي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الزلوتي البولندي حاليًا 0.0635415 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.221% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.880% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الزلوتي البولندي بين أعلى مستوى 0.0641674 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0633629 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.697%.