سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0752617 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.786% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.387% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0763204 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.0752617 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.754%.