سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 0.904712 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.592% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.306% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 0.91761 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.904712 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.668%.