سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى البر الإثيوبي

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى البر الإثيوبي حاليًا 2.73756 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.497% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى البر الإثيوبي بين أعلى مستوى 2.75168 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 2.72907 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.705%.