سجل أسعار الصرف من Dominican peso إلى إلى الكرونات الدنماركية

يبلغ سعر صرف Dominican peso إلى إلى الكرونات الدنماركية حاليًا 0.110068 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.409% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة Dominican peso مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.151% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف Dominican peso إلى إلى الكرونات الدنماركية بين أعلى مستوى 0.111468 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 0.109978 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.684%.